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В Одесі солдат Нацгвардії вистрілив собі у голову в приміщенні суду

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В Одесі в Київському районному суді 29 липня з вогнепальним пораненням голови виявили солдата Національної гвардії України. Він вижив, за його здоров'я борються лікарі.

Постріл почули його колеги, які перебували в сторожовому приміщенні, повідомили на сторінці у Facebook Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.

"В одному з приміщень знайшли солдата із ознаками вогнепального поранення в голову. У Південному територіальному управлінні почали службове розслідування", – уточнили в Нацгвардії.

У місцевому виданні "Думська" додали, що йдеться про уродженця Тернополя з 34-го окремого конвойного батальйону. У поліції заявили, що солдат поранив сам себе. Поряд із ним була знайдена передсмертна записка.

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Місце НП

Місце НП

24 tv

Як писав OBOZREVATEL 21 липня у військовій частині в Балаклії Харківської області знайшли застреленим солдата строкової служби. За попередньою інформацією, він закрився у захисній споруді, яка перебуває на балансі військової частини, та вистрілив собі в голову.

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Місце
Україна Одеса
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Из Тернополя он. Это всё объясняет.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну ничего...подлечат и можно в Раду избираться,там такие нужны,вместо Парубия будет.
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Livesey David
Livesey David
Хорошо хоть люди не пострадали.
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