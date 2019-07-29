В Одесі солдат Нацгвардії вистрілив собі у голову в приміщенні суду

В Одесі в Київському районному суді 29 липня з вогнепальним пораненням голови виявили солдата Національної гвардії України. Він вижив, за його здоров'я борються лікарі.

Постріл почули його колеги, які перебували в сторожовому приміщенні, повідомили на сторінці у Facebook Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.

"В одному з приміщень знайшли солдата із ознаками вогнепального поранення в голову. У Південному територіальному управлінні почали службове розслідування", – уточнили в Нацгвардії.

У місцевому виданні "Думська" додали, що йдеться про уродженця Тернополя з 34-го окремого конвойного батальйону. У поліції заявили, що солдат поранив сам себе. Поряд із ним була знайдена передсмертна записка.

Місце НП 24 tv

Як писав OBOZREVATEL 21 липня у військовій частині в Балаклії Харківської області знайшли застреленим солдата строкової служби. За попередньою інформацією, він закрився у захисній споруді, яка перебуває на балансі військової частини, та вистрілив собі в голову.

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