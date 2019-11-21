Вирвані дерева і пошкоджені авто: Одесу накрив шторм. Фото і відео

В Одесі у четвер, 21 листопада, сильний поривчастий вітер повалив 12 дерев. Одне з них впало на авто. Також зафіксовано 9 обривів електромереж. Порушено рух трамвайного маршруту №20. Постраждалих немає.

Зокрема дерева і великі гілки впали на проспекті Добровольського, Французькому бульварі, біля школи на Хаджибейській дорозі, на вулицях Катерининський, Єврейській, Хімічній, Розкидайлівській (там дерево лежить на машині), Черняхівського, Генерала Петрова, Косівській, Варненській, Єлисаветинській і в Місячному провулку, повідомляється на сайті мерії Одеси (щоб подивитися фото і відео наслідків стихії, проскрольте сторінку до кінця).

Комунальники ведуть роботи з ліквідації наслідків негоди. У них задіяно 120 осіб із 4 автовишками і 4 тракторами.

Мерія просить одеситів не залишати машини під деревами та по можливості обмежити перебування на вулиці.

Також на море буяє шторм.

В Одесі штормовий вітер валить дерева omr.gov.ua

В Одесі штормовий вітер валить дерева omr.gov.ua

В Одесі штормовий вітер валить дерева omr.gov.ua

В Одесі штормовий вітер валить дерева omr.gov.ua

В Одесі штормовий вітер валить дерева omr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Чигоріна величезне дерево впало на жінку. Її госпіталізували.

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