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20 листопада • оновлено в 13:18
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В Одесі п'яний лікар влаштував ДТП: з'явилися фото з місця НП

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В Одесі на проспекті Шевченка військовий медик за кермом Toyota Сamry в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і врізався в дерево. Сам майор не постраждав, але його пасажир отримав важкі травми і знаходиться в лікарні.

Винуватець ДТП служить в Одеському військовому госпіталі. Про це повідомили на сторінці установи в Facebook (щоб подивитися фото наслідків аварії, доскрольте сторінку до кінця).

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У Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону також повідомили, що засуджують дії свого товариша по службі, який сів за кермо в нетверезому стані, і будуть клопотати перед керівництвом Збройних Сил України про його звільнення.

П'яний військовий влаштував ДТП з потерпілим

П'яний військовий влаштував ДТП з потерпілим

Одеський військовий госпіталь

П'яний військовий влаштував ДТП з потерпілим

П'яний військовий влаштував ДТП з потерпілим

Одеський військовий госпіталь

П'яний військовий влаштував ДТП з потерпілим

П'яний військовий влаштував ДТП з потерпілим

Одеський військовий госпіталь

П'яний військовий влаштував ДТП з потерпілим

П'яний військовий влаштував ДТП з потерпілим

Одеський військовий госпіталь

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві п'яні військові влаштували бійку і стріляли в бійця, який воював на Донбасі.

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси ДТП
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