В Одесі пенсіонер викинувся з вікна багатоповерхівки. Фото

В Одесі в Суворовському районі 70-річний пенсіонер випав з вікна своєї квартири на дев'ятому поверсі. Чоловік загинув.
Про подію в поліцію повідомив родич загиблого. Про це інформує прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що чоловік скоїв суїцид.
В Одесі пенсіонер викинувся з вікна багатоповерхівки
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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою "самогубство".
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Сумах з вікна студентського гуртожитку випала вісімнадцятирічна дівчина, імовірно зробивши самогубство.
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