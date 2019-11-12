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12 листопада • оновлено в 12:52
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В Одесі пенсіонер викинувся з вікна багатоповерхівки. Фото

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В Одесі в Суворовському районі 70-річний пенсіонер випав з вікна своєї квартири на дев'ятому поверсі. Чоловік загинув.

Про подію в поліцію повідомив родич загиблого. Про це інформує прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що чоловік скоїв суїцид.

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В Одесі пенсіонер викинувся з вікна багатоповерхівки

В Одесі пенсіонер викинувся з вікна багатоповерхівки

od.npu.gov.ua

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою "самогубство".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Сумах з вікна студентського гуртожитку випала вісімнадцятирічна дівчина, імовірно зробивши самогубство.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси самогубство
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