В Одесі розшукуваний бізнесмен організував атаку тітушек і попався

У понеділок, 1 квітня, в Одесі озброєна група людей на чолі зі скандальним бізнесменом увірвалася в офіс обласної Служби автодоріг.

Затримував "тітушек" спецпідрозділ поліції, повідомив у Facebook радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

"До Служби увірвалася тітушня на чолі з підприємцем, який колись був або підрядником, або замовником, коротше, колись активно пиляв бюджет і не встиг допилити, бо був оголошений в розшук і останнім часом переховувався від правоохоронних органів. Однак , як виявилося, питання по недопіл залишилися", – йдеться в повідомленні.

Місцеве видання "Думська" повідомляє, що затриманим виявився директор будівельної компанії "Дорлідер" Араік Амірханян. Бізнесмен привіз з Києва вісім "тітушек". У них вилучили ножі та травматичні пістолети.

Амірханян знаходиться в розшуку з 23 березня 2017 року. Його підозрюють в злочині, передбаченому частиною 1 ст. 125 КК України - "умисне нанесення легких тілесних ушкоджень": в 2015 році підприємець напав на керівника "Укравтодору" Андрія Батищева.

Також фірма "Дорлідер" та її власник фігурують в кримінальних виробництвах, що стосуються розкрадання бюджетних коштів і фінансування тероризму. Від облавтодору Амірханян домагався отримання якихось підрядів, а коли йому відмовили, вирішив впливати силою.

Бізнесмена і "тітушек" доставили в Хмельницьке відділення поліції міста.

Напад "тітушек" на Облавтодор Facebook

Напад "тітушек" на Облавтодор Facebook

Напад "тітушек" на Облавтодор Facebook

Напад "тітушек" на Облавтодор Facebook

Напад "тітушек" на Облавтодор Facebook

Напад "тітушек" на Облавтодор Facebook

Напад "тітушек" на Облавтодор Facebook

Напад "тітушек" на Облавтодор Facebook

Напад "тітушек" на Облавтодор Facebook

Напад "тітушек" на Облавтодор Facebook

Напад "тітушек" на Облавтодор Facebook

Напад "тітушек" на Облавтодор Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі відомий ресторан потрапив в гучний скандал.

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