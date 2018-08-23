В Одесі напали на офіс великого фармвиробника: що відомо

Генеральний директор фармацевтичної компанії "ІнтерХім" Анатолій Редер розповів, що представники громадської організації "Сокіл" напали на офіс компанії.

"У минулу п'ятницю, ввечері, після того, як більшість співробітників "Інтерхіма" розійшлися по домівках, люди в масках і футболках із символікою організації "Сокіл" вчинили напад на наш офіс. І хоча безпосередні виконавці атаки сховали обличчя, сама організація не приховує своєї участі в ньому. Через кілька годин "звіт" про скоєне і мотивація скоєння злочину були опубліковані на їхній сторінці", - зазначив він у Facebook.

(Також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця)

Редер зазначив, що сподівається на дії від поліції через цю "явку з повинною", щоб оперативно розслідувати розпочату за цим фактом кримінальну справу.

"Я також підтверджую, що в результаті нападу постраждали два наші співробітники. Їм було надано всю необхідну медичну допомогу і зараз, на щастя, з ними вже все гаразд. Звичайно, мені б хотілося, щоб нападники самі проявили елементарну мужність і хоча б вибачилися перед постраждалими. Але я розумію, що сподіватися на таке наївно", - додав він.

Представники "Сокіл" скріншот

За словами Редера, потерпілими виявилися дві літні людини. Він упевнений, що учасники й організатори нападу будуть встановлені і притягнуті до відповідальності.

"Втім, найважливіший акцент я б хотів зробити ось на якій деталі. Хулігани, яких використовують для виконання заснованої на фейках брудної кампанії проти "Інтерхіма", своїми діями завдали цілком реальний збиток не тільки підприємству, але й шкоди здоров'ю людей! А в публікації на своїй сторінці організація "Сокіл" називає цей злочин "яскравим перформансом", - зазначив гендиректор підприємства.

Він наголосив, що, мабуть, не догледів за останніми тенденціями. Але до недавнього часу йому здавалося, що слово "перформанс" несумісне з діями, в результаті яких завдається шкода здоров'ю людей.

"Що це за люди, які називають такі речі "перформансами" і чого нам від них чекати?" Перформанс "із людськими жертвами", - підсумував він.

Представники "Сокіл" скріншот

Варто відзначити, що сама організація опублікувала відео. В описі говориться, що представники "Сокола" відвідали офіс компанії, яку звинувачують "у лобіюванні аптечної наркоманії".

"У рамках яскравого перформансу, активісти нагадали керівництву "ІнтерХім" про винесений їм раніше ультиматум. Нагадуємо, що ультиматум про проблеми аптечної наркоманії був офіційно переданий компанії 19 липня 2018. Документ містив наступні вимоги до компанії "ІнтерХім": публічно звернутися до Міністерства охорони здоров'я та Держлікслужби з проханням врегулювати питання безконтрольного обігу рецептурних нарковмісних препаратів; тимчасово припинити продаж таких препаратів власного виробництва в аптечних закладах, поки проблему не буде вирішено", - йдеться в описі до ролика.

Представники "Сокіл" скріншот

Представники організації відзначили, що відсутність будь-яких дій у цьому напрямку з боку компанії підтверджує обґрунтованість звинувачень: "компанія не зацікавлена у знищенні цієї схеми, тому що є одним з її головних вигодонабувачів".

"ВГО "Сокіл" залишає за собою право в подальшому здійснювати громадський тиск. Нашою кінцевою метою є знищення цинічної схеми збагачення фармацевтичних виробників за рахунок наркозалежних українців і усунення безконтрольного обігу наркотиків", - сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Інтерхім" є єдиним українським виробником знеболюючих ліків для онкохворих у термінальній стадії. Компанія відзначила 25-річний ювілей у грудні 2017 року.

22 червня 2018 року в "Інтерхім" повідомили, що збираються оголосити страйк у зв'язку з тиском, який чинила СБУ.