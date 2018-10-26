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В Одесі напали на найвідомішого українського вчителя: що трапилося

12.7тЧитати матеріал російською

В Одесі пограбували відомого вчителя фізики і відеоблогера Павла Андрійовича Віктора.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції області, на 64-річного чоловіка під залізничним мостом напали три людини. Вони штовхнули його і відібрали велосипед.

"Потерпілий самостійно звернувся по допомогу до медичного закладу із тілесними ушкодженнями, отриманими в результаті падіння з велосипеду. Поліцейським про подію повідомили лікарі. За вказаним фактом Хмельницьким відділом поліції розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). теперішній час вживаються заходи по встановленню осіб зловмисників та їх затриманню", - сказано в повідомленні.

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Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин уточнив на своїй сторінці в Facebook, що Павло Віктор знаходиться в Єврейській лікарні, в травматології.

"Стан - нормальний (наскільки він може бути нормальним у такій ситуації), бадьорий, почасти веселий, як завжди іронічний і філософськи налаштований", - розповів він.

Павло Віктор

Павло Віктор

Маяк

За словами Колебошина, на вчителя напали ввечері, 25 жовтня, коли він повертався додому. При падінні Віктор отримав перелом шийки стегна, а зловмисники втекли.

"Павла Андрійовича готують до операції. Прогнози - нормальні. У будь-якому випадку, травма, на жаль, непересічна, період відновлення займе не один місяць. Ситуація на постійному контролі, ми всі перебуваємо в контакті і з лікарями, і з сім'єю П.А. Він забезпечений усім необхідним із медичної та побутової точок зору. Павло Андрійович передає всім привіт і слова подяки за підтримку від величезної кількості людей", - наголосив він.

За даними видання "Страна", 64-річного вчителя знають не тільки в Україні. Він викладає в Рішельєвському ліцеї в Одесі. У 2009 році - отримав звання "Учитель року".

Павло Андрійович став відомим завдяки урокам з фізики, які опубліковано в YouTube. Причому чоловік відмовився монетизувати свій канал, незважаючи на те, що на нього підписано майже 144 тисячі користувачів.

Так, Віктор опублікував курс уроків на усі теми поглибленої програми 9-11 класів від "Механіки" до "Фізики ядра". Він почав цим займатися три роки тому, коли учні не могли бути присутніми на заняттях. У ліцеї батьки та діти підтримали ідею. У результаті вийшов цілий онлайн-курс, який активно використовують російськомовні школярі.

Учитель пояснює теми і наочно показує дії законів фізики на практиці. Йому часто задають питання в коментарях, на що він детально відповідає. Успіх його відеоуроків підштовхнув ліцей, в якому він працює, до створення каналів із лекціями щодо інших предметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий блогер Ігор Пустовіт побив дівчину в центрі Івано-Франківська.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаОдеса
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ОПППА! Так всё понятно... Посмотрел видео - и понял состав преступления: вчытель розмовляв по-росийскы! А цэ суворо заборонэно! Вот кугутня и расправилась с москалём-та-ще-ж*дом! КАКИЕ ВСЁ ЖЕ ТУПЫЕ И ЗЛОБНЫЕ ТВАРИ - БАНДЕРОВЦЫ!!!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Мой учитель физики в школе №23 Днепропетровска - Давид Соломонович Шулимович (Додик - как мы его звали). Маленького роста, с обширной лысиной и пружинками волос вокруг неё - типичный, чуть ли не карикатурный (по гитлеровским плакатам) - еврей. А для нас - артиллерийский разведчик, кавалер двух орденов Славы, лучший в городе преподаватель физики. И - экспериментатор: линия Лехера проходила через весь кабинет физики, но только лучшим из лучших (увы, я не удостоился) был открыт доступ к ней... И ПОДТВЕРЖДАЮ: никогда, ни разу и нигде, этот герой-артиллерист Красной Армии не балакал на паскудной "дермове" и не преподавал в укрошколах.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Офигеть... Цэ така наука - укрохвызыка???? А назовить ровно одного вэлыкого укровченого-мовнюка - фахивця у науци хвызыци? БАНДЕРОВЦЫ = ТУПЫЕ И ПАСКУДНЫЕ ТВАРИ.
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