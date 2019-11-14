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14 листопада • оновлено в 17:18
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В Одесі на пляж викинуло труп дельфіна. Фото

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В Одесі на пляжі "Отрада" 14 листопада городяни знайшли тушу мертвого дельфіна.

Найімовірніше, труп тварини викинуло на берег нічним штормом. Про це повідомляє видання odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Труп тварини вже майже розклався. Тушу для утилізації мають намір забрати представники громадської організації "Дельфіни Чорного й Азовського морів".

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В Одесі на пляж викинуло труп дельфіна

В Одесі на пляж викинуло труп дельфіна

odessa.online

В Одесі на пляж викинуло труп дельфіна

В Одесі на пляж викинуло труп дельфіна

odessa.online

В Одесі на пляж викинуло труп дельфіна

В Одесі на пляж викинуло труп дельфіна

odessa.online

Зазначимо, що тиждень тому в Одесі на пляж "Дельфін" викинуло труп дельфіна-афаліни. 4 листопада мертвого звіра знайшли на пляжі в Крижанівці. Що стало причиною смерті тварин, поки невідомо.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму на узбережжі виявили п'ять дельфінів, три з них викинулися на берег живими.

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
То такой пляж или помойка?
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