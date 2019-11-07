Головна Новини
7 листопада • оновлено в 16:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

В Одесі трапилася пожежа в готелі: перші деталі і фото

357 Читати матеріал російською

В Одесі горів готель "M1 Club Hotel", який розташований на березі моря неподалік від дельфінарію Nemo.

Повідомлення про пожежу надійшло о 13:16 четверга, 7 листопада. Її площа склала 80 кв. м. Персонал і постояльців евакуювали. Загиблих і постраждалих немає. Про це OBOZREVATEL повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС в Одеській області Ольга Сафронова.

За її даними, горіли перекриття будівлі. На ліквідацію пожежі у рятувальників пішло близько 40 хвилин. Причина НП і збиток встановлюються.

В Одесі трапилася пожежа в готелі: перші деталі і фото

В Одесі горів готель

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі під час пожежі в готелі "Токіо Стар" загинули 9 осіб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки