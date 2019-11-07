В Одесі трапилася пожежа в готелі: перші деталі і фото

В Одесі горів готель "M1 Club Hotel", який розташований на березі моря неподалік від дельфінарію Nemo.

Повідомлення про пожежу надійшло о 13:16 четверга, 7 листопада. Її площа склала 80 кв. м. Персонал і постояльців евакуювали. Загиблих і постраждалих немає. Про це OBOZREVATEL повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС в Одеській області Ольга Сафронова.

За її даними, горіли перекриття будівлі. На ліквідацію пожежі у рятувальників пішло близько 40 хвилин. Причина НП і збиток встановлюються.

В Одесі горів готель

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі під час пожежі в готелі "Токіо Стар" загинули 9 осіб.

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