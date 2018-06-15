В Одесі чоловік забив до смерті безхатченка на очах у дітей

В Одесі чоловік забив до смерті безпритульного на очах у дітей і дружини.

Як повідомляє "048", це сталося в Старобазарному сквері міста 13 червня. Підлітки бавилися киданням каменів у людей без певного місця проживання. В результаті, один з них поскаржився батькові 10-річного хлопчика.

У відповідь, чоловік почав бити безхатченка, незважаючи на те, що він просив пощади. Людина померла на місці події.

За словами радника начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслана Форостяка, підозрюваного встановлено. Чоловіка оголосили в розшук.

"Випадок в Старбозарному сквері, де загинув безхатченко, в народі - бомж, дійсно дикий і не відповідає ніяким цивілізованим нормам етики чи моралі, і це дійсно, нажаль, правда. Приховувати тут нічого, робіть висновки шановні самі. Батько одного з дітей забив насмерть бомжа на очах своєї родини, дружини та інших дітей в наслідок конфлікту коло дитячого майданчику", - написав він у Facebook.

За словами Форостяка, юридично безхатченко помер від умисних тяжких тілесних ушкоджень, що кваліфікується як ч. 2 ст. 121 КК України (від 7 до 10 років в'язниці).

"Особистість встановлено, оголошено в розшук. Більш докладно незабаром на офіційних джерелах Поліція Одеської області", - підкреслив він.

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