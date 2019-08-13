В Одесі чоловік викинув із балкона колишню дружину: деталі моторошного злочину

В Одесі 32-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння зіштовхнув із балкона третього поверху свою колишню дружину.

57-річна жінка з численними травмами та переломами госпіталізована, інформує пресслужба обласної поліції.

Відомо, що інцидент трапився в квартирі потерпілої. Серед ночі жінка прокинулася від дивного шуму й побачила, як чоловік збирає її речі. Між ними зав'язалася сварка, під час якої незваний гість зіштовхнув господиню з балкона.

Сусіди одразу викликали на місце злочину карету швидкої допомоги і співробітників поліції. Правоохоронці взяли чоловіка під варту.

Затриманий od.npu.gov.ua

Йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Злочинцеві обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Як писав OBOZREVATEL, жителі багатоквартирного будинку №5 на вул. Заводській у Жовтих Водах Дніпропетровської області 10 днів провели по сусідству з трупом самотнього чоловіка. При цьому поліція, швидка допомога і комунальні служби відмовилися забрати тіло померлого.

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