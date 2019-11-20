В Одесі біля райвідділу спалили авто поліцейського

В Одесі на вулиці Філатова біля Київського райвідділу підпалили автомобіль, який офіційно належав матері поліцейського, але їздив на ньому саме він.

Біля згорілої машини знайшли пластикову пляшку із залишками горючої суміші. Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного управління Національної поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У свою чергу, видання dumskaya.net повідомляє, що спаленим автомобілем SsangYong Korando 2013 року користувався начальник слідства Київського районного відділу поліції Микола Древов, який зайняв цю посаду півтора місяці тому.

В Одесі спалили авто поліцейського (ілюстративне фото) 24 канал

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, начальник патрульної поліції Одеської області Юрій Рибак, який займав цю посаду більше двох років, покинув свій пост. Його перевели на роботу до Києва. Як запевнив сам Рибак, його переїзд в столицю не пов'язаний з будь-якими скандалами.

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