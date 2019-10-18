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18 жовтня • оновлено в 12:03
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/ Розслідування

В Одесі 10 чоловіків згвалтували двох підлітків: подробиці

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В Одесі відбулося групове згвалтування двох неповнолітніх дівчат віком 17 та 15 років.

Вони познайомилися в соцмережі з чоловіком на ім'я Олександр. Він приїхав за ними в Біляївку на червоному ВАЗі і відвіз до Одеси, повідомляє 7kanal.

"В результаті новий знайомий завіз дівчат в одноповерховий будинок на вулиці Довгій, де їх згвалтували 10 чоловіків. Одну з потерпілих вдарили в обличчя", - йдеться в повідомленні.

ВАЗ

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Одеса
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Бедные украинские мужики - сначала не мог понять подоплеку такого всплеска изнасилований и педофилии в Афроукраине - но потом понял что все украинки от которых не тянет рыгать уехали заниматься проституцией в другие страны - тем самым вызвав жуткий дефицит у себя на родине - вот и остается бедным украинским мужикам или заниматься педофилией или заниматься некрофилией или если сильно повезет в десятером сношать школьниц ...
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