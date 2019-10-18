В Одесі 10 чоловіків згвалтували двох підлітків: подробиці

В Одесі відбулося групове згвалтування двох неповнолітніх дівчат віком 17 та 15 років.

Вони познайомилися в соцмережі з чоловіком на ім'я Олександр. Він приїхав за ними в Біляївку на червоному ВАЗі і відвіз до Одеси, повідомляє 7kanal.

"В результаті новий знайомий завіз дівчат в одноповерховий будинок на вулиці Довгій, де їх згвалтували 10 чоловіків. Одну з потерпілих вдарили в обличчя", - йдеться в повідомленні.

ВАЗ

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На місці події знайшли докази злочину.

Транспортний засіб оголошено в розшук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Марганці Дніпропетровської області 47-річний чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку.

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