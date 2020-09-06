В ОБСЄ спростували фейк Пушиліна щодо просування ВСУ на Донбасі

Українські військовослужбовці не облаштовували траншеї поблизу селища Шуми в Донецькій області після оголошення всеосяжного перемир'я.

Про це сказано в щоденному звіті СММ ОБСЄ. Представники місії проаналізували дані повітряного спостереження.

У документі зазначено, що СММ виявила бойові броньовані машини в підконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей, проте щодо інженерних споруд поблизу Шумів змін не було.

"На основі аналізу даних повітряного спостереження за період з 21 грудня 2019 року до 2 вересня 2020 року в районі населеного пункту Шуми (підконтрольний уряду, 41 км на північ від Донецька) виявлено 25-метрове подовження траншеї на існуючих позиціях Збройних сил України (присутнє на зображеннях датованих раніше 5 липня 2020 року). Після 5 липня 2020 року ніяких змін зафіксовано не було", – сказано в повідомленні.

ОБСЄ не виявила змін в інженерних спорудах після 5 липня. osce.org

Біля селища Шуми Донецької області ВСУ не облаштовували інженерні споруди. Google

Як писав OBOZREVATEL, Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ВСУ у лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

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