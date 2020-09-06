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В ОБСЄ спростували фейк Пушиліна щодо просування ВСУ на Донбасі

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
7,5 т.
СММ ОБСЄ не побачила фактів порушень з боку ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми

СММ ОБСЄ не побачила фактів порушень з боку ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми.

Українські військовослужбовці не облаштовували траншеї поблизу селища Шуми в Донецькій області після оголошення всеосяжного перемир'я.

Про це сказано в щоденному звіті СММ ОБСЄ. Представники місії проаналізували дані повітряного спостереження.

У документі зазначено, що СММ виявила бойові броньовані машини в підконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей, проте щодо інженерних споруд поблизу Шумів змін не було.

"На основі аналізу даних повітряного спостереження за період з 21 грудня 2019 року до 2 вересня 2020 року в районі населеного пункту Шуми (підконтрольний уряду, 41 км на північ від Донецька) виявлено 25-метрове подовження траншеї на існуючих позиціях Збройних сил України (присутнє на зображеннях датованих раніше 5 липня 2020 року). Після 5 липня 2020 року ніяких змін зафіксовано не було", – сказано в повідомленні.

ОБСЄ не виявила змін в інженерних спорудах після 5 липня.

ОБСЄ не виявила змін в інженерних спорудах після 5 липня. osce.org

Біля селища Шуми Донецької області ВСУ не облаштовували інженерні споруди.

Біля селища Шуми Донецької області ВСУ не облаштовували інженерні споруди. Google

Як писав OBOZREVATEL, Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ВСУ у лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

Він погрожував відкрити вогонь по захисниках України, проте в штабі ООС спростували його брехню, зазначивши, що українські позиції по всій лінії фронту нікуди не зсувалися.

Україна ініціювала термінове засідання Тристоронньої контактної групи в зв'язку з погрозами ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна завдали удару по позиціях ВСУ на Донбасі.

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  2. Розслідування