В ОБСЄ назвали кількість порушень перемир'я на Донбасі

З початку перемир'я на Донбасі 27 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 262 порушення.

Як говориться в звіті СММ ОБСЄ, було зафіксовано 46 вибухів, два снаряди в польоті, три освітлювальних ракети і 211 черг і пострілів.

Тільки за останню добу в Донецькій області місія бачила чотири порушення режиму припинення вогню – постріли з невідомої зброї в районах на північний захід від Горлівки.

У Луганській області СММ ОБСЄ зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню – постріл зі стрілецької зброї на північному заході від ділянки розведення в районі Золотого.

Як писав OBOZREVATEL: