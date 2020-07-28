В ОБСЄ нарахували 111 порушень тиші після угоди про перемир'я на Донбасі
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень режиму тиші на Донбасі після засідання ТКГ 22 липня.
Як сказано в звіті СММ ОБСЄ, опублікованому на офіційному сайті, всі обстріли були зафіксовані в Донецькій області.
"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто згоди про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня, о 00:01, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі в Донецькій області, в тому числі 21 вибух", – написано в повідомленні.
Відзначається, що місія продовжує стежити за районами розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.
"Безпілотний літальний апарат великої дальності СММ помітив людей в останніх двох зонах розведення в вечірні та нічні години", – повідомили в ОБСЄ.
Як писав OBOZREVATEL:
режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленість про нього була досягнута 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) у форматі відеоконференції.
Втім, російські окупаційні війська одразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.