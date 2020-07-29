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В ОБСЄ нарахували 111 порушень тиші після угоди про перемир'я на Донбасі

Кирило Лютий
Розслідування
1,6 т.
ОБСЄ

ОБСЄ. Euronews

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень режиму тиші на Донбасі після засідання ТКГ 22 липня.

Як сказано в звіті СММ ОБСЄ, опублікованому на офіційному сайті, всі обстріли були зафіксовані в Донецькій області.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто згоди про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня, о 00:01, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі в Донецькій області, в тому числі 21 вибух", – написано в повідомленні.

Відзначається, що місія продовжує стежити за районами розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.

"Безпілотний літальний апарат великої дальності СММ помітив людей в останніх двох зонах розведення в вечірні та нічні години", – повідомили в ОБСЄ.

Як писав OBOZREVATEL:

УкраїнаРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіПеремир'я на ДонбасіОБСЄ
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  2. Розслідування