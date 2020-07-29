В ОБСЄ нарахували 111 порушень тиші після угоди про перемир'я на Донбасі
ОБСЄ. Euronews
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень режиму тиші на Донбасі після засідання ТКГ 22 липня.
Як сказано в звіті СММ ОБСЄ, опублікованому на офіційному сайті, всі обстріли були зафіксовані в Донецькій області.
"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто згоди про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня, о 00:01, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі в Донецькій області, в тому числі 21 вибух", – написано в повідомленні.
Відзначається, що місія продовжує стежити за районами розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.
"Безпілотний літальний апарат великої дальності СММ помітив людей в останніх двох зонах розведення в вечірні та нічні години", – повідомили в ОБСЄ.
Як писав OBOZREVATEL:
режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленість про нього була досягнута 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) у форматі відеоконференції.
Втім, російські окупаційні війська одразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.