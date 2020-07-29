В ОБСЄ нарахували 111 порушень тиші після угоди про перемир'я на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень режиму тиші на Донбасі після засідання ТКГ 22 липня.

Як сказано в звіті СММ ОБСЄ, опублікованому на офіційному сайті, всі обстріли були зафіксовані в Донецькій області.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто згоди про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня, о 00:01, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі в Донецькій області, в тому числі 21 вибух", – написано в повідомленні.

Відзначається, що місія продовжує стежити за районами розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.

"Безпілотний літальний апарат великої дальності СММ помітив людей в останніх двох зонах розведення в вечірні та нічні години", – повідомили в ОБСЄ.

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