"Росія принципово включила в списки": організаторів кривавого теракту в Харкові можуть відпустити з в'язниці

Учасниками нового обміну полоненими між Києвом та ОРДЛО можуть стати троє обвинувачених у теракті в Харкові біля Палацу спорту в 2015 році, у результаті якого загинули 4 особи.

Зокрема, в список для обміну включені Сергій Башликов, Володимир Дворніков і Віктор Тетюцкій, передає "Громадське".

У зв'язку з цим прокурор Володимир Лимар попросив суд відпустити підозрюваних з-під варти під особисте зобов'язання.

"Я повинен констатувати, що російською стороною в список обмінюваних осіб принципово включені Башликов, Дворніков і Тетюцкій", – сказав він.

До цього прокурор говорив, що наполягає на довічному ув'язненні для всіх обвинувачених, але попросив про зміну запобіжного заходу в рамках обміну.

Сторона потерпілих виступає проти обміну. "Ми категорично заперечуємо. Ці особи не є членами військових угруповань, не проводили військову діяльність у зоні конфлікту", – заявив адвокат Олег Головков.

Вказується, що суд оголосить вирок у суботу, 28 грудня.

Підозрювані в теракті в Харкові Facebook Андрія Цаплієнка

Нагадаємо:

22 лютого 2015-го під час проведення патріотичної ходи біля Палацу спорту в Харкові стався вибух, у результаті якого загинули двоє осіб і були поранені 11. Згодом двоє померли в лікарні.

За фактом злочину органом досудового розслідування було порушено кримінальну справу за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що Росія включила в списки на обмін Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцкого і Сергія Башликова, стало відомо ще у вересні. Саме їх підозрюють в організації теракту.

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