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10 лютого • оновлено в 19:09
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Геннадій Москаль
Геннадій Москаль
Політик Всі статті автора

В Мукачево имеем спектакль

20.4т
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В пятницу, 7 февраля, в Мукачево произошла перестрелка, в результате которой были ранены 2 человека. По приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в городе ввели усиленные меры безопасности. Задержаны 7 жителей Закарпатья и Винничины, подозреваемые в совершении преступления.

Я не знаю, кто за этим стоит, но я знаю, что киллеров так не ловят. Киллеров ловят не с барабанами с Нацгвардией, КОРДами и бронетранспортерами, а ловят в тишине. Ловят профессиональные, специально обученные работники, которых сегодня, к сожалению, в Министерстве внутренних дел нет.

Поэтому вот такой имеем спектакль. Почитайте сводки. По всей Украине такие расстрелы происходят почти каждый день. Но такой реакции на них нет нигде. Надо раскрывать. Только кто это будет раскрывать?

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Если некому раскрывать, тогда в бой идут бронетранспортеры, КОРДы, Нацгвардия. Барабанщики и оркестры еще не выиграли ни одного боя в условиях войны.

Что касается задержанных, то это левые пассажиры. Если их послали в Мукачево, то что они делали в Воловецком районе на границе с Львовской областью?

Там скоро пройдут местные выборы. Поэтому местная власть развернула бурную деятельность, обратилась в МВД, к президенту, не знаю, к кому. И было организовано шоу.

Киллеров так не ловят

Киллеров так не ловят

Это шоу нужно местной власти, чтобы показать, как здорово они наводят порядок. А то, что не будет никакого результата, это мало кого интересует.

Это регион сложный, и надо к нему подходить с умом – и в раскрытии преступлений, и в других проблемах, экономических, социальных, языковых и тому подобных.

Но каких-то сепаратистских движений я в этом регионе не допускаю. Это всё придумано. В Украине были и есть люди, которые привыкли постоянно с чем-то бороться. Если не с чем бороться, значит, надо что-то придумать. А победить или не победить в этой борьбе – это уже тоже никого не интересует.

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Главное – процесс борьбы. С пятой колонной, с сепаратистами, с венгерскими и румынскими паспортами. А то, что Россия почти дооформила Луганскую и Донецкую области, это никого не интересует.

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Геннадій Москаль Геннадій Москаль
Теми
Стрілянина в Мукачево 2020 Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України КОРД
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Комментарии на сайте не модерированы
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Взгляд изнутри.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Ловят профессиональные, специально обученные работники, которых сегодня, к сожалению, в Министерстве внутренних дел нет..." - несомненно, так оно и есть. Цирк всё это. Пустой, бутафорский, как и всё, что сейчас происходит.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ВОССТАНОВИМ СПРАВЕДЛИВОСТЬ! ВЕРНЁМ ЗАХВАЧЕННОЕ ПРОКЛЯТЫМ ТИРАНОМ СТАЛИНЫМ! ДАЁШЬ ДЕКОММУНИЗАЦИЮ! :-)))) "В 1938 году по решению I Венского арбитража Мукачево и остальная равнинная территория Закарпатья отошло в подчинение Венгрии. Присоединение данной территории к УССР произошло в 1945 году" - Мукачево - венграм! Селюкам - хутор! :-)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Трубицын Александр, далпаепп,пора тебе идтить в дидынапалках,возраст подходяшшый,день победобесия опять же скоро...хехе
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Трубицын Александр, Сибирь китайцам, Дальний Восток японцам и так по очереди, что бы осталось историческое Московское царство, а крепостным кандалы, бурлакам канаты, пусть бояр на себе катают. Крестьяне рабские.
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