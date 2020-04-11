У мережі з'явилися фото терористів розвідувального батальйону "Спарта" у "ДНР", який раніше курував ліквідований Арсен Павлов ("Моторола").

На світлинах зображені бойовики Олександр Гарах ("Саїд") з Тореза Донецької області, який був ліквідований 7 квітня, а також Віталій Корнєв ("Корінь") з Ямало-Ненецького округу Російської Федерації. Фото військових злочинців оприлюднив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Він також звернув увагу на те, що терорист Корнєв одягнений в "пісельний" кітель, який носять в українській армії. Це може свідчити про те, що бойовики або використовували форму воїнів ЗСУ для диверсійних вилазок, або знімали її з убитих чи полонених Героїв.

Терористи-розвідники "ДНР" Гарах і Корнєв Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

"Знайомтеся: на фото – представники розвідки "Спарти" Гарах Олександр "Саїд" (7.04 – "200") і Віталій Корнєв "Корінь", розвідник-диверсант з Росії (війна ж "громадянська"). Зверніть увагу на форму цього персонажа. А якщо взяти до уваги розвідувальний батальйон "Спарта", висновки зрозумілі", – написав захисник України.

Терорист Олександр Гарах ("Саїд") Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Відзначимо, що обидва терористи фігурують в базі сайту "Миротворець". Згідно з інформацією у їх досьє, Гарах був рядовим 2 взводу 2 роти окремого розвідувального батальйону №01801 "Спарта", розвідником-снайпером 1-ої групи 3-ї роти 2 загону спецназу розвідуправління "республіканської гвардії "ДНР".

Що стосується росіянина Корнєва, то він приїхав на Донбас у кінці 2014 року разом з рідним братом Олексієм Корнєвим і також вступив в розвідбат бойовика "Мотороли".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня в зоні бойових дій на Донбасі був ліквідований 36-річний терорист "ДНР" з Росії Денис Братанов. Він воював проти українців з 2015 року. Окупанта нібито вбило міною.