В мережу потрапили фото кладовища терористів "ДНР" на Донбасі: іх там нєт?
У мережі з'явилися фото масових поховань терористів "ДНР" на стихійному кладовищі в тимчасово окупованому Стаханові (Донецька область).
Красномовні світлини опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Серж Сергев. На кадрах видно пам'ятник у вигляді танка з написом "Пам'яті полеглих будемо гідні. Воїнам, які віддали життя за "рідну" землю від 6-го гвардійського окремого механізованого козачого полку імені Платова", а також величезна кількість могил окупантів.
"Кладовище "іхтамнєтов" у дірі, Стаханов. Жертви путінської пропаганди. 22 квітня", – підписав фотографії автор допису.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на кладовищі під Слов'янськом (Донецька область) також знайшли поховання безіменних терористів "ДНР", які були ліквідовані в період визволення міста у 2014 році. Судячи за станом могил і фото, датованих 2015 роком, за всі ці роки їх так ніхто і не відвідував