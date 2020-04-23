У мережі з'явилися фото масових поховань терористів "ДНР" на стихійному кладовищі в тимчасово окупованому Стаханові (Донецька область).

Красномовні світлини опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Серж Сергев. На кадрах видно пам'ятник у вигляді танка з написом "Пам'яті полеглих будемо гідні. Воїнам, які віддали життя за "рідну" землю від 6-го гвардійського окремого механізованого козачого полку імені Платова", а також величезна кількість могил окупантів.

"Кладовище "іхтамнєтов" у дірі, Стаханов. Жертви путінської пропаганди. 22 квітня", – підписав фотографії автор допису.

Кладовище терористів "ДНР" Facebook Сержа Сергева

Кладовище терористів "ДНР" Facebook Сержа Сергева

Як повідомляв OBOZREVATEL, на кладовищі під Слов'янськом (Донецька область) також знайшли поховання безіменних терористів "ДНР", які були ліквідовані в період визволення міста у 2014 році. Судячи за станом могил і фото, датованих 2015 роком, за всі ці роки їх так ніхто і не відвідував

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал