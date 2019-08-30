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В мережу потрапили фото і відео страшної аварії з нардепом від фракції Порошенка

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Крім нардепа від фракції "ЄС" Михайла Бондара в ДТП під Житомиром постраждали ще троє осіб.

Як передають місцеві ЗМІ, потерпілих госпіталізували. Спочатку повідомлялося, що аварія трапилася через те, що в авто лопнуло колесо.

На опублікованих кадрах видно, як на перевернутій колесами догори машині одного з них не вистачає. При цьому у поліції інша версія ДТП.

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"За попередньою інформацією, Mitsubishi Lancer на великій швидкості скоїв зіткнення з КамАЗом, після чого у легковика відпало колесо і вона перекинулася", – кажуть правоохоронці.

ДТП з нардепом

ДТП з нардепом

ЖитомирІнфо

ДТП з нардепом

ДТП з нардепом

ЖитомирІнфо

ДТП з нардепом

ДТП з нардепом

ЖитомирІнфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві теща шоумена Сергія Притули й екснардепа Віталія Хомутинника розчавила матір із 9-річною дитиною, переплутавши педалі при виїзді з двору.

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Місце
Україна Житомир
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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