Видовище було жахливим: водій, який вижив, розповів подробиці ДТП під Харковом

Масштабна ДТП під Харковом, в якій загинули чотири людини, шокувала багатьох українців. Подробиці тієї трагедії OBOZREVATEL розповів безпосередній учасник, водій мікроавтобуса Renault Ігор Гряніков.

У результаті лобового зіткнення чоловік отримав переломи обох ніг і зараз перебуває в лікарні.

Детальніше - в нашому матеріалі.

"Винесло на мою смугу"

Був ранок 14 січня. Мікроавтобус із пасажирами з Луганської та Донецької області рухався трасою Київ – Харків – Довжанський. За словами Грянікова, недалеко від Чугуєва на зустріч йому на пристойній швидкості їхав легковик Hyundai.

Орієнтовна схема ДТП

"У якийсь момент легковий автомобіль "схопив" узбіччя, після чого його винесло на мою смугу. Я намагався скинути швидкість, але дорога була трохи слизькою і я боявся, як би не злетіти в кювет, інакше наслідки були б іще страшнішими. У підсумку Hyundai розвернуло, і я в нього в'їхав. Удар прийшовся в передні пасажирські дверцята легковика. Далі пам'ятаю мало чого. Шок. Стогін пасажирів. У тій машині всі на смерть", – розповів Гряніков.

У мікроавтобусі в результаті зіткнення загинула дівчина, ще дев'ятеро осіб отримали травми.

ДТП під Харковом

ДТП під Харковом

Допомагали водії

За словами очевидців, видовище на місці ДТП було жахливим: трупи, кров, ридання постраждалих.

Першими на допомогу, за словами Грянікова, прийшли водії, які проїжджали поруч, вони допомагали витягувати з салонів пасажирів. Швидка і поліція також приїхали швидко.

"Весь цей час я був затиснутий у кабіні, поки водій швидкої і поліцейський не знайшли монтировку і не звільнили мене. Далі мене на ношах перенесли в швидку. Її довго не відпускали, оскільки високому начальству, яке перебувало на місці, мабуть, потрібні були звіти", – сказав він.

ДТП під Харковом

"Пересіла на переднє сидіння"

Як дізнався OBOZREVATEL, однією з жертв кривавої аварії стала 24-річна пасажирка мікроавтобуса Ксенія Власова. За словами водія мікроавтобуса, дівчина неодноразово їздила цим маршрутом.

"Цього разу вона сиділа в салоні, але потім пересіла на переднє сидіння поруч зі мною. Начебто спочатку і пристебнулася, а потім уже не пам'ятаю", – розповів він.

Ксенія загинула на місці аварії.

ДТП під Харковом

Наші журналісти зв'язалися з перевізником Сергієм Шемердою. Чоловік запевнив, що з усіма пасажирами мікроавтобуса і їхніми родичами він тримає зв'язок. "Допомагаємо, кому чим можемо: кому ліками, кому просто воду привезли", – розповів він OBOZREVATEL.

Як повідомили в прес-службі ГУНП в Харківській області, ДТП сталася через те, що водій Hyundai не впорався з керуванням і виїхав на "зустрічку", де і зіткнувся з мікроавтобусом. Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 1 січня в Миколаївській області в лобовому зіткненні двох легковиків загинули вісім осіб. В одному з авто знаходилася сім'я, вижити вдалося лише 8-річній дівчинці.

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