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8 квітня • оновлено в 06:33
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В "ЛНР" звозитимуть хворих на коронавірус з Росії: в ЗСУ дізналися про підступність окупантів

4.3т
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Княгинську лікарню в тимчасово окупованому Красному Лучі (Луганська область) готують до прийому хворих на коронавірус з Росії.

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Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, терористи вже попередили про це медичний персонал лікувального закладу.

Коронавірус в Росії

Коронавірус в Росії

РИА Новости

"Сказали, що автобуси приїдуть з Ростовської області. Цікава інформація від обурених медичних працівників, які намагаються зрозуміти, для чого росіян привезуть до них? Швидше за все, окупанти вже ухвалили рішення щодо районів ізоляції", – зазначив захисник України.

Нагадаємо, розвідка України дізналася, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Донбасу приховують зростання кількості захворювань на коронавірус, а медикам за розголошення реальної інформації погрожують в'язницею. При цьому епідситуація погіршилася через постійні перевезення в Ростовську область і назад.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у лавах терористів "Л/ДНР" почастішали випадки масового дезертирства. Це пов'язано з відсутністю ротації, яку російські куратори намагаються виправдати заходами боротьби з коронавірусом.

  • Також розвідка дізналася про систематичну брехню терористів населенню Донбасу з приводу епідемії. Бойовики стверджують, що коронавірусу в псевдореспубліках майже немає, хоча лікарні переповнені людьми з температурою.

  • Крім того, в медустановах окупованих територій вже зафіксовані смерті людей з симптомами, характерними для хвороби.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Коронавірус
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Збройні сили України
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Почему вы этого недоумка , называете полковником???? ))))))))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Aleksandr, у них же стандарты НАТО ...
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Шедeврaльно. Не, я бы еще поняла, если б они стали прорабатывать тему, что мол крeмлевские агeнты пpoникают по областям Украины и являются истoчником виpyса. Но тут уж полный paзрыв извилины у Штефана приключился. Перeтрyдил бeдoлага, она ж у него ycoxшая от рождения.
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3
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Вообще такой бред не стыдно публиковать???
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