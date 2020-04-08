В "ЛНР" звозитимуть хворих на коронавірус з Росії: в ЗСУ дізналися про підступність окупантів

Княгинську лікарню в тимчасово окупованому Красному Лучі (Луганська область) готують до прийому хворих на коронавірус з Росії.

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Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, терористи вже попередили про це медичний персонал лікувального закладу.

Коронавірус в Росії РИА Новости

"Сказали, що автобуси приїдуть з Ростовської області. Цікава інформація від обурених медичних працівників, які намагаються зрозуміти, для чого росіян привезуть до них? Швидше за все, окупанти вже ухвалили рішення щодо районів ізоляції", – зазначив захисник України.

Нагадаємо, розвідка України дізналася, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Донбасу приховують зростання кількості захворювань на коронавірус, а медикам за розголошення реальної інформації погрожують в'язницею. При цьому епідситуація погіршилася через постійні перевезення в Ростовську область і назад.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у лавах терористів "Л/ДНР" почастішали випадки масового дезертирства. Це пов'язано з відсутністю ротації, яку російські куратори намагаються виправдати заходами боротьби з коронавірусом.

Також розвідка дізналася про систематичну брехню терористів населенню Донбасу з приводу епідемії. Бойовики стверджують, що коронавірусу в псевдореспубліках майже немає, хоча лікарні переповнені людьми з температурою.

Крім того, в медустановах окупованих територій вже зафіксовані смерті людей з симптомами, характерними для хвороби.

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