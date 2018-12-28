В ''ЛНР'' злякалися ''широкомасштабного наступу'' ЗСУ: терористи показали навчання

Терористи "ЛНР" перед Новим роком пройшли військовий вишкіл в очікуванні так званого наступу Збройних сил України, яким залякували місцевих жителів.

У мережі опублікували відео, де розповідається про те, як "народна міліція" псевдореспубліки "відповідально підходить до підвищення рівня бойової підготовки" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

У ролику йдеться, що терористи на практиці застосовують "теоретичні знання", в очікуваннях "широкомасштабних бойових дій" з боку ЗСУ.

Під час своїх навчань вони взаємодіють з механізованими підрозділами за допомогою мінометних розрахунків.

Увага! Відео містить пропаганду

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" поширили кілька фейків про "підготовку" ЗСУ до наступу. Спочатку вони влаштували паніку через переміщення військової техніки з Європи в Україну. У своїх паблік бойовики заявили про швидкий наступ на Донбас, в якому братиме участь Чехія та Словаччина.

InfoResist артилерія ЗСУ

В українській армії спростували фейки окупантів і запевнили, що таких завдань не мають, а тому всі підрозділи залишаються на своїх місцях.

Також бойовики лякали жителів "підготовкою хіматаки" українцями. Вони також заявляли, ніби ЗСУ готують сценарії щодо наступу на Донбасі під заступництвом США і Великобританії. Пізніше з'явилася фейковий інформація. ніби Україна вдарить по Росії з боку Придністров'я.

На Донбасі оголосили режим припинення вогню в зоні бойових дій з півночі 29 грудня у зв'язку з новорічними святами.

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