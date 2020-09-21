В "ЛНР" заявили про затримання "українських диверсантів" зі зброєю

Терористи "ЛНР" заявили про затримання на окупованій території Луганської області нібито "українських диверсантів", які планували викрасти громадянина Італії.

У так званому МВС окупантів поширили повідомлення, що "диверсійна група збиралася викрасти підприємця і громадського діяча з Італії Андреа Пальмері і вивезти його на територію України".

Стверджується, що в цю групу нібито входили "завербований українськими спецслужбами" терорист із "народної міліції ДНР" і його подільник.

Окупанти заявили, що у затриманих знайшли зброю, боєприпаси, а також ампули та шприци з транквілізаторами для знерухомлення іноземця, якого вони "збиралися вивезти на автомобілі підвищеної прохідності, минаючи блокпости, до лінії розмежування, де їх чекала група прикриття і евакуації, яка повинна була перекинути їх через річку Сіверський Донець на територію України".

Як писав OBOZREVATEL, недавно в районі окупованого Росією Красного Луча Луганської області під час розборок були розстріляні "прикордонники МГБ ЛНР".