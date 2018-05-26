В "ЛНР" заявили про захоплення українських військових на Донбасі

Так звана народна міліція "ЛНР" заявила про затримання двох українських військових при перетині "сірої зони" у лінії зіткнення.

"Сьогодні, 26 травня, двоїх озброєних бійців 14 окремої механізованої бригади ЗСУ, які втекли з позицій, було виявлено та затримано при спробі переходу через так звану "сіру зону" пильними військовослужбовцями "Народної міліції "ЛНР", - сказав на брифінгу представник терористів Андрій Марочко, передає РІА "Новости".

Україна поки не підтвердила інформацію про військових. Однак 24 травня, в прес-центрі штабу Об'єднаних сил повідомлялося, що на Донбасі пропала людина.

"24 травня на одному з взводних опорних пунктів бригади було виявлено відсутність військовослужбовця", - повідомляли в штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко наказав стягнути в зону проведення Операції Об'єднаних сил протитанкові ракетні комплекси "Стугна".