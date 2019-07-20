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В "ЛНР" заявили про обстріл Первомайська: є загиблі і поранені. Відео

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В результаті артилерійського удару по окупованому Первомайську (Луганська область) в суботу, 20 липня, загинула одна жінка.

Як передають підконтрольні окупантам ресурси, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих, за непідтвердженими даними, також є дитина 3-річна дитина. Вона знаходиться в реанімації.

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Терористи звинуватили в обстрілі українських військовослужбовців, проте в штабі ООС цієї інформації немає. За даними окупантів, по населеному пункту "як слід насипали з АГС і мінометів".

"Первомайськ знеструмлено в результаті артилерійської атаки ЗСУ. Фіксується задимлення, швидше за все горять будинки", - пишуть терористи.

В "ЛНР" заявили про обстріл Первомайська: є загиблі і поранені. Відео
В "ЛНР" заявили про обстріл Первомайська: є загиблі і поранені. Відео
НП в Первомайську

НП в Первомайську

скріншот

НП в Первомайську

НП в Первомайську

скріншот

НП в Первомайську

НП в Первомайську

скріншот

НП в Первомайську

НП в Первомайську

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців з підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
Теги
Новини ЛНР ООС
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Козлы,которые обвиняют ВСУ в обстреле мирных жителей не знают ,что со временем все становится ясным и понятным; я помню,как долбили КРАСНЫЙ ЛУЧ свои же боевички,чтоб напугать.
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hunt andres
hunt andres
Твари хо хлозоидные никак не угомонятся. Пора начинать операцию по принуждению к миру.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Фашисты убивали заложников за своего, погибшего от рук партизан. Украинские нацисты, за смерть своих карателей, уничтожают мирных жителей из орудий
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