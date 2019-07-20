В "ЛНР" заявили про обстріл Первомайська: є загиблі і поранені. Відео

В результаті артилерійського удару по окупованому Первомайську (Луганська область) в суботу, 20 липня, загинула одна жінка.
Як передають підконтрольні окупантам ресурси, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Серед постраждалих, за непідтвердженими даними, також є дитина 3-річна дитина. Вона знаходиться в реанімації.
Терористи звинуватили в обстрілі українських військовослужбовців, проте в штабі ООС цієї інформації немає. За даними окупантів, по населеному пункту "як слід насипали з АГС і мінометів".
"Первомайськ знеструмлено в результаті артилерійської атаки ЗСУ. Фіксується задимлення, швидше за все горять будинки", - пишуть терористи.
НП в Первомайську
скріншот
НП в Первомайську
скріншот
НП в Первомайську
скріншот
НП в Первомайську
скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців з підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила.
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