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В "ЛНР" задумали привласнити містам радянські звання: що відомо

5.1т Читати матеріал російською

Ватажок "Луганської народної республіки" ("ЛНР") Леонід Пасічник задумав привласнити містам області радянські звання.

Блогер Necro Mancer в своєму Twitter опублікував відповідний документ. Так, виданий указ "Про умови і порядок присвоєння містам ЛНР почесних звань ЛНР "Місто-Герой","Місто військової слави","Місто трудової слави".

Пасічник також створив комісію з розгляду клопотань "про присвоєння почесних звань".

Жителі "ЛНР"

Жителі "ЛНР"

Новини
"Російська логіка": ватажок "ЛНР" пригрозив Україні через міст
В "ЛНР" задумали привласнити містам радянські звання: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що готовий до повернення псевдореспублікі під контроль України за умови надання їй "особливого статусу".

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Особа
Леонід Пасічник
Тег
Новини ЛНР
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Golan Sim
Golan Sim
Славные украинские защитники Донбасса отважно уничтожают банд/еровских карателей, которые пришли на их землю! Нацисты-западэнцы поняли, что в Донбассе они могут получить только заслуженную пулю и народную ненависть.
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
МАРАЗМ СИЛЬНЕЙ И ТАНКИ РУЗКИХ БЫСТРЫ!!!! ЕБАШИМ РУСНЮ В СОРТИРЕ!!! ВЧЕРА ПОД ЛОТИКОВО ЗАВАЛИЛИ СЕПАРА... СРАЛ В КУСТАХ СЦУКО... УПАЛ ЛИЦОМ ПРЯМО В РУЗКОЕ ГАМНО!!! СЛАВА МЕРТВЫМ РУЗКИМ!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Донбасс всё дальше и дальше от Украины...
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Пигин Макс,когда уже к процветающей РОАссии присоедините Донбасс,а-то уже шестой год пошёл,а вы не шевелитесь?
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Пигин Макс, це не ДОНБАС-це резервація ОСОБОЯЗычных.
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