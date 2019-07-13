В "ЛНР" задумали привласнити містам радянські звання: що відомо

Ватажок "Луганської народної республіки" ("ЛНР") Леонід Пасічник задумав привласнити містам області радянські звання.

Блогер Necro Mancer в своєму Twitter опублікував відповідний документ. Так, виданий указ "Про умови і порядок присвоєння містам ЛНР почесних звань ЛНР "Місто-Герой","Місто військової слави","Місто трудової слави".

Пасічник також створив комісію з розгляду клопотань "про присвоєння почесних звань".

Жителі "ЛНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що готовий до повернення псевдореспублікі під контроль України за умови надання їй "особливого статусу".

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