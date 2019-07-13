В "ЛНР" задумали привласнити містам радянські звання: що відомо

Ватажок "Луганської народної республіки" ("ЛНР") Леонід Пасічник задумав привласнити містам області радянські звання.
Блогер Necro Mancer в своєму Twitter опублікував відповідний документ. Так, виданий указ "Про умови і порядок присвоєння містам ЛНР почесних звань ЛНР "Місто-Герой","Місто військової слави","Місто трудової слави".
Пасічник також створив комісію з розгляду клопотань "про присвоєння почесних звань".
Жителі "ЛНР"
Просто обалдеть https://t.co/I0WC68jyFl # указ # Пасічник pic.twitter.com/5ywsxNiTNR- Necro Mancer (@ 666_mancer) 13 липня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що готовий до повернення псевдореспублікі під контроль України за умови надання їй "особливого статусу".
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