В "ЛНР" за корупцію заарештували "міністерку промисловості і торгівлі"

Борис Бондар Розслідування 18:35, 19.08.2020 Оновлено: 19:10, 19.08.2020

Співробітники так званого міністерства державної безпеки "ЛНР" затримали "виконувачку обов'язки міністра промисловості і торгівлі" Ірину Деркач.

Про це повідомив в Telegram Анатолій Штірліц з посиланням на інформацію "МГБ ЛНР". Факт зловживання посадовими повноваженнями з боку Деркач було виявлено і задокументовано.

"За підозрою в корупції затримано в.о. міністра промисловості і торгівлі ЛНР Деркач Ірину Петрівну", – заявив представник "МГБ".

Деркач затримали з великою сумою грошей
(Twitter Коливано-Бджоларія LPR)
Факт зловживання посадовими повноваженнями було виявлено і задокументовано
(Twitter Коливано-Бджоларія LPR)
"МГБ ЛНР" виклало матеріали з затримання в.о. Мінпромторгу
(Twitter Коливано-Бджоларія LPR)

Повідомляється, що стосовно Деркач порушили кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 350 ( "Зловживання посадовими повноваженнями") "УК ЛНР" і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Ірина Деркач, вона ж Ірина Шидловська, знаходиться в базі центру "Миротворець" як член терористичної організації "ЛНР".

Фейкову міністерку затримали за корупцію
(Dnr-live.ru)
Деркач, вона ж Шидловська числиться в базі "миротворця"
(Сайт Миротворець)
В "ЛНР" затримали свого фейковий "міністра"
Telegram Анатолія Штірліца

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку затримали за хабарництво "заступницю міністра освіти і науки ДНР" Ірину Симонову.

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