В "ЛНР" за корупцію заарештували "міністерку промисловості і торгівлі"
Співробітники так званого міністерства державної безпеки "ЛНР" затримали "виконувачку обов'язки міністра промисловості і торгівлі" Ірину Деркач.
Про це повідомив в Telegram Анатолій Штірліц з посиланням на інформацію "МГБ ЛНР". Факт зловживання посадовими повноваженнями з боку Деркач було виявлено і задокументовано.
"За підозрою в корупції затримано в.о. міністра промисловості і торгівлі ЛНР Деркач Ірину Петрівну", – заявив представник "МГБ".
Повідомляється, що стосовно Деркач порушили кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 350 ( "Зловживання посадовими повноваженнями") "УК ЛНР" і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Ірина Деркач, вона ж Ірина Шидловська, знаходиться в базі центру "Миротворець" як член терористичної організації "ЛНР".
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку затримали за хабарництво "заступницю міністра освіти і науки ДНР" Ірину Симонову.