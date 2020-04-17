У "ЛНР" захотіли перейменувати Луганськ: як назвали
Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ", яким перейменував Луганськ на Ворошиловград.
Документ у Facebook опублікував український журналіст Андрій Дихтяренко. У тексті йшлося про те, що найменування "місто Ворошиловград" буде використовуватися поруч із назвою "місто Луганськ" при проведенні заходів, пов'язаних із Другою світовою війною.
Крім того, в "указі" названі конкретні дати, коли буде використано назву Ворошиловград (далі наводимо текст із документа без змін):
9 травня – День Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
22 червня – День пам'яті та скорботи – день початку Великої Вітчизняної війни.
14 лютого – День визволення Луганська (Ворошиловграда) від німецько-фашистських загарбників.
Луганськ називався Ворошиловградом в 1935-1958 і 1970-1990 роках на честь радянського військового і політика Климента Ворошилова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня відбувся другий етап обміну полоненими – між Україною і терористами "ЛНР".