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29 вересня • оновлено в 14:11
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/ Розслідування

В "ЛНР" прогримів потужний вибух: поранено п'ятеро дітей

13.9т Читати матеріал російською

У селищі Чорногорівка (частина окупованої Луганської області) в результаті вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей.

Про це повідомили в так званій поліції терористичної "ЛНР" увечері в суботу, 28 вересня.

Діти [від 7 до 13 років] знайшли схованку з боєприпасами, гуляючи біля лісового масиву неподалік від житлових будинків. Вони почали грати зі зброєю і випадково підірвали одну з гранат, стверджують окупанти.

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Відірвало голову і руки: в "ДНР" прогримів потужний вибух

В результаті вони отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до лікарні Луганська.

Ілюстрація

Ілюстрація

фото з мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Луганщині під час проведення сільськогосподарських робіт двоє трактористів підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої.

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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росийские окупационные войска делают детей инвалидами
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Ка-цап-ские оккупанты заняты своим любимым делом - убийством детей
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
За оккупированную территорию и жителей отвечает окупант)))))
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2 з 3 відповідей | показати всі
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Pelyuhno Sergey, и много российских сыновей на Донбассе погибло? Ты б хоть методику б сменил после обмена твои сопли :" российские войска на Донбассе " не актуально!
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Куцырь Дмитрий, ты об этом спроси российских матерей чьи сыновья погибли на Донбассе за прихоть вашего сцаря.
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