В "ЛНР" прогримів потужний вибух: поранено п'ятеро дітей

У селищі Чорногорівка (частина окупованої Луганської області) в результаті вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей.

Про це повідомили в так званій поліції терористичної "ЛНР" увечері в суботу, 28 вересня.

Діти [від 7 до 13 років] знайшли схованку з боєприпасами, гуляючи біля лісового масиву неподалік від житлових будинків. Вони почали грати зі зброєю і випадково підірвали одну з гранат, стверджують окупанти.

В результаті вони отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до лікарні Луганська.

Ілюстрація фото з мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Луганщині під час проведення сільськогосподарських робіт двоє трактористів підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої.

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