В "ЛНР" окупанти одягають дітей у військову форму і вчать стріляти. Фото

На окупованій Луганщині пройшли військово-патріотичні збори дітей і молоді. Facebook Павла Лисянського

Окупаційна влада в окремих районах Луганської області проводять заходи, спрямовані на посилення мілітаризації дітей.

Про це повідомив в Facebook представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський. 15 серпня відбулися так звані військово-патріотичні збори дітей і молоді Свердловська та Свердловського району.

За словами Лисянського, організаторами виступили окупаційна адміністрація РФ в м.Свердловську (окупована частина Луганської області).

У заході взяли участь учні "Свердловської середньої школи №9" та курсанти так званого десантно-патріотичного клубу "Барс". Змагання проходили в трьох категоріях: 12-13 років, 14-15 років та 16-17 років".

"Встановлено, що так званий десантно-патріотичний клуб "Барс" здійснює військове виховання дітей у віці від 5 до 20 років на тимчасово окупованій території Луганської області. Цей підрозділ окупаційних адміністрацій РФ здійснює підготовку дітей за напрямками: рукопашний бій, початкова військова підготовка, стрільба зі зброї", – написав представник омбудсмена.

Він також зазначив, що незважаючи на велику кількість порушень трудових прав жителів ОРДЛО, невиплату заробітних плат, закриття підприємств та ін., окупаційні служби РФ в ОРДЛО системно фінансують освітні заходи для посилення мілітаризації і інтеграції дітей.

15 серпня відбулися так звані військово-патріотичні збори дітей і молоді Свердловська та Свердловського району Facebook Павла Лисянського

У заході взяли участь учні "Свердловської середньої школи №9" та курсанти так званого десантно-патріотичного клубу "Барс" Facebook Павла Лисянського

Змагання проходили в трьох категоріях: 12-13 років, 14-15 років та 16-17 років Facebook Павла Лисянського

Дітей вчать рукопашному бою, початковій військовій підготовці, стрільбі зі зброї Facebook Павла Лисянського

Десантно-патріотичний клуб "Барс" проводить військове виховання дітей у віці від 5 до 20 років Facebook Павла Лисянського

Окупаційна влада в ОРЛО проводять заходи, спрямовані на посилення мілітаризації дітей Facebook Павла Лисянського

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