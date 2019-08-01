У "Л/ДНР" зіткнулися з проблемою через видачу паспортів РФ

Процес російської "паспортизації" жителів тимчасово окупованої частини Донбасу зіткнувся з певними труднощами.

Про це повідомляє пресслужба групи "Інформаційний спротив", посилаючись на "об'єктивні дані".

"Так званий "координатор інтеграційного комітету Росія-Донбас", деякий А. Козенко (депутат Державної Думи РФ) заявив про необхідність "якнайшвидшого" скасування державного мита для жителів "ДНР/ЛНР" під час отримання ними "російського громадянства", — йдеться в повідомленні.

Паспорти РФ на Донбасі "Інформаційний спротив"

Також наголошується, що для виконання "постанови ради міністрів ЛНР про організацію перепису населення в 2019-му році "окупаційною адміністрацією оголошено набір співробітників у "державний комітет статистики ЛНР".

Для активізації цього процесу окупаційна адміністрація пообіцяла виплачувати співробітникам "комітету" під час "перепису" якусь "додаткову плату".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

У РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

Зеленський засудив рішення Путіна. У той же час президент доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "із дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

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