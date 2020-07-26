В "Л/ДНР" заявили про готовність до повного припинення вогню на Донбасі

Так звані Донецька і Луганська "народні республіки" заявили про перехід до повного безстрокового припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.

Заяви опубліковані на сайтах "народних міліцій Л/ДНР".

Згідно з документами, терористам на Донбасі з 27 липня заборонено використання будь-якого озброєння, включаючи стрілецьку зброю.

Відзначається, що командири незаконних збройних формувань "провели інструктаж особового складу".

При цьому в "народної міліції" підкреслили, що в разі "агресії з боку противника" вони готові до "адекватних дій".

Між тим, в "ДНР" заявили, що в окуповані райони Донецької області будуть пропускати громадян лише за наявності спеціального дозволу на в'їзд. А виїхати з ОРДО зможуть тільки люди з пропискою на вільній частині України.

"27 липня КПВВ "Оленівка" буде здійснювати пропуск громадян на в'їзд і виїзд. Час роботи пункту пропуску з 09:00 до 18:00. Для виїзду з ДНР необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України. Для в'їзду в ДНР необхідно обов'язковий дозвіл міжвідомчого оперативного штабу. Про роботу КПВВ "Оленівка" в інші дні на в'їзд і виїзд буде повідомлено додатково", – йдеться в повідомленні.

Заява "народної міліції ДНР" Скрін mil-lnr.info

Заява "народної міліції ЛНР" Скрін dnronline.su

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовий експерт Костянтин Машовець заявив, що новий режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня тільки ускладнить життя українським військовим в зоні проведення ООС.

За словами Машовця, "ви не зможете домовитися з крокодилом, щоб він на вас не напав".