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В "Л/ДНР" завелися зрадники? Стало відомо про величезні втрати терористів на Донбасі

4.8тЧитати новину російською

У зоні проведення ООС на Донбасі було вбито близько 10 терористів "Л/ДНР".

Про це в Facebook повідомив волонтер Роман Доник, зазначивши, що крім двохсотих ЗСУ поранили ще приблизно 30 бойовиків "9-й ошмп морської піхоти".

"І всі втрати якісь дивні. Ось начебто не по дурості, не по п'яні, а вбивають. І якось зачастили сильно з цією справою ЗСУшники", - написав волонтер.

За його словами, російські куратори "дали по мізках" так званому "начальнику штабу" угруповання, після чого він почав шукати зрадників серед підлеглих терористів.

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"Впав цей "начальник штабу" в запій і буйство. Шукає зрадників і тих, хто зливає інформацію. Не віриться йому, що це прості збіги. Побив по п'яні свого заступника і ще двох штабних офіцерів. Посадив їх під замок. Повибивав двері в кабінетах і перерив все. Не знайшов доказів зради. Повернувся до побитих і відстріляв над головою свого зама магазин з пістолета. Каже - все одно знайду і викрию", - розповів Доник.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше ЗСУ потужно вдарили на Донбасі, ліквідувавши чергових окупантів.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Роман Доник
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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