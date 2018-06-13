В "Л/ДНР" завелися зрадники? Стало відомо про величезні втрати терористів на Донбасі

У зоні проведення ООС на Донбасі було вбито близько 10 терористів "Л/ДНР".

Про це в Facebook повідомив волонтер Роман Доник, зазначивши, що крім двохсотих ЗСУ поранили ще приблизно 30 бойовиків "9-й ошмп морської піхоти".

"І всі втрати якісь дивні. Ось начебто не по дурості, не по п'яні, а вбивають. І якось зачастили сильно з цією справою ЗСУшники", - написав волонтер.

За його словами, російські куратори "дали по мізках" так званому "начальнику штабу" угруповання, після чого він почав шукати зрадників серед підлеглих терористів.

"Впав цей "начальник штабу" в запій і буйство. Шукає зрадників і тих, хто зливає інформацію. Не віриться йому, що це прості збіги. Побив по п'яні свого заступника і ще двох штабних офіцерів. Посадив їх під замок. Повибивав двері в кабінетах і перерив все. Не знайшов доказів зради. Повернувся до побитих і відстріляв над головою свого зама магазин з пістолета. Каже - все одно знайду і викрию", - розповів Доник.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше ЗСУ потужно вдарили на Донбасі, ліквідувавши чергових окупантів.