В "Л/ДНР" визнали критичну ситуацію з коронавірусом: що роблять

Російські окупаційні адміністрації в Донецькій і Луганській областях ввели режим підвищеної готовності на підконтрольних їм територіях через спалах коронавірусу.

Відповідні "укази" підписали 14 березня ватажки "ДНР" Денис Пушилін і "ЛНР" Леонід Пасічник.

"Л/ДНР" ввели обмеження через коронавірус

Так, ті, хто приїхав на окуповану територію Донбасу з Китаю, Іспанії, Італії, Ірану, Південної Кореї, Франції, Німеччини та України, повинні забезпечити самоізоляцію на дому протягом двох тижнів.

При цьому жителям України з підвищеною температурою і респіраторними симптомами, якщо вони не мають реєстрації на підконтрольних "ДНР" і "ЛНР" територіях, в'їзд забороняється.

В "указах" не згадується Росія, де також зафіксовані випадки коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в окупованій Горлівці в терористичній "ДНР" почалася паніка через госпіталізацію жінки, що прилетіла з Китаю, у якої з'явилися симптоми, що нагадують коронавірус.

Жінку госпіталізували в інфекційне відділення 10 березня. Оскільки в "ДНР" немає тестів для визначення коронавірусу, точної інформації про діагноз немає.

Через інформацію про 12 випадків коронавірусу в "ДНР" Україна жорстко обмежить в'їзд на мирну територію з тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал