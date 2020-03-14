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14 березня • оновлено в 13:51
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В "Л/ДНР" визнали критичну ситуацію з коронавірусом: що роблять

4.7т
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Російські окупаційні адміністрації в Донецькій і Луганській областях ввели режим підвищеної готовності на підконтрольних їм територіях через спалах коронавірусу.

Відповідні "укази" підписали 14 березня ватажки "ДНР" Денис Пушилін і "ЛНР" Леонід Пасічник.

"Л/ДНР" ввели обмеження через коронавірус

"Л/ДНР" ввели обмеження через коронавірус

Так, ті, хто приїхав на окуповану територію Донбасу з Китаю, Іспанії, Італії, Ірану, Південної Кореї, Франції, Німеччини та України, повинні забезпечити самоізоляцію на дому протягом двох тижнів.

При цьому жителям України з підвищеною температурою і респіраторними симптомами, якщо вони не мають реєстрації на підконтрольних "ДНР" і "ЛНР" територіях, в'їзд забороняється.

В "указах" не згадується Росія, де також зафіксовані випадки коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в окупованій Горлівці в терористичній "ДНР" почалася паніка через госпіталізацію жінки, що прилетіла з Китаю, у якої з'явилися симптоми, що нагадують коронавірус.

  • Жінку госпіталізували в інфекційне відділення 10 березня. Оскільки в "ДНР" немає тестів для визначення коронавірусу, точної інформації про діагноз немає.

  • Через інформацію про 12 випадків коронавірусу в "ДНР" Україна жорстко обмежить в'їзд на мирну територію з тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Новини ЛНР Донбас вірус
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