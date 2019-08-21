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/ Розслідування

В "Л/ДНР" терористи повстали через паспорти РФ

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На окупованій частині Донбасу виникли проблеми з видачею паспортів громадян РФ "військовослужбовцям 1-го і 2-го армійських корпусів".

Про процес "паспортизації" йдеться у зведенні групи "Інформаційний спротив".

"Певне невдоволення в особового складу окупаційного угрупування з числа місцевих жителів викликає той факт, що процес здійснюється "в наказовому порядку" і вимагає від них чималих витрат особистих фінансових коштів", — наголошується в повідомленні.

Паспорти РФ на Донбасі

Паспорти РФ на Донбасі

"Інформаційний спротив"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

  • В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

  • Зеленський засудив рішення Путіна. У той же час президент доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "з дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

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Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Новини ЛНР
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Какой бред !!!
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Звон Владимир
Звон Владимир
Любопытно, а чего там больше: того что процесс осуществляется "в приказном порядке" или того, что требует от них немалых затрат личных финансовых средств? Это принципиально важно.
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филипп филипыч
филипп филипыч
информационное сопротивление для того и создано что бы сопротивляться информационной правде)
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
филипп филипыч, а если оно сопротивляется информационным фейкам то выходит вещает правду?
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