В "Л/ДНР" терористи повстали через паспорти РФ

На окупованій частині Донбасу виникли проблеми з видачею паспортів громадян РФ "військовослужбовцям 1-го і 2-го армійських корпусів".

Про процес "паспортизації" йдеться у зведенні групи "Інформаційний спротив".

"Певне невдоволення в особового складу окупаційного угрупування з числа місцевих жителів викликає той факт, що процес здійснюється "в наказовому порядку" і вимагає від них чималих витрат особистих фінансових коштів", — наголошується в повідомленні.

Паспорти РФ на Донбасі "Інформаційний спротив"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

Зеленський засудив рішення Путіна. У той же час президент доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "з дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

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