ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У "Л/ДНР" готують ліквідацію ватажків: що відомо

1.4тЧитати матеріал російською

У "Л/ДНР" планується ліквідація представників вищого керівництва "республік".

Такі чутки поширюються в "МДБ Л/ДНР". Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України ("Народний фронт") Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Звернути все хочуть на так званих українських диверсантів, яких розшукують терористи.

Новини
"Звернення до Зеленського": жителі "Л/ДНР" просяться в Україну

"У "МДБ ДНР" і "МДБ ЛНР" тривають масштабні заходи з пошуку якихось міфічних 3-х українських ДРГ, "підготовлених інструкторами США" й нібито перекинутих на території "ДНР" і "ЛНР" з метою "ліквідації вищого керівництва". Серед рядового складу в обох "МДБ" поширюються чутки про те, що ці заходи начебто проводяться з метою інформаційного прикриття планованої фізичної ліквідації представників вищого керівництва "Л/ДНР", — повідомив Тимчук.

Ватажки "ДНР" і "ЛНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін

Ватажки "ДНР" і "ЛНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін

da-info.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідери терористичних "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник відвідали Москву, де зустрілися з новим кремлівським куратором окупованих територій Донбасу Михайлом Бабичем.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Дмитро ТимчукЛеонід ПасічникДенис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-