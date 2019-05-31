У "Л/ДНР" готують ліквідацію ватажків: що відомо

У "Л/ДНР" планується ліквідація представників вищого керівництва "республік".

Такі чутки поширюються в "МДБ Л/ДНР". Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України ("Народний фронт") Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Звернути все хочуть на так званих українських диверсантів, яких розшукують терористи.

"У "МДБ ДНР" і "МДБ ЛНР" тривають масштабні заходи з пошуку якихось міфічних 3-х українських ДРГ, "підготовлених інструкторами США" й нібито перекинутих на території "ДНР" і "ЛНР" з метою "ліквідації вищого керівництва". Серед рядового складу в обох "МДБ" поширюються чутки про те, що ці заходи начебто проводяться з метою інформаційного прикриття планованої фізичної ліквідації представників вищого керівництва "Л/ДНР", — повідомив Тимчук.

Ватажки "ДНР" і "ЛНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін da-info.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідери терористичних "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник відвідали Москву, де зустрілися з новим кремлівським куратором окупованих територій Донбасу Михайлом Бабичем.

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