В лавах ЗСУ викрили військового, який воював за 'ДНР'. Відео

Контррозвідка СБУ викрила військовослужбовця, який в минулому співпрацював з незаконними збройними формуваннями "ДНР".

Житель Харківської області приєднався до окупаційних військ в липні 2014 року, повідомила пресслужба СБУ.

"Обіймав посаду стрілка в складі т. зв. "Спецназ ДНР" і "Батальйон "Оплот", виконував обов'язки патрульного і охороняв підконтрольні бойовикам об'єкти. За це отримував щомісяця гроші в еквіваленті близько 5 тисяч гривень", – розповіли в Службі.

У жовтні того ж року він вирішив припинити співпрацю з терористами і повернувся в Харківську область, де вступив до лав Збройних сил України.

"Зараз колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь в діяльності терористичної групи чи терористичної організації) КК", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, підполковника Служби безпеки України судитимуть за порушення таємниці телефонних розмов.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram