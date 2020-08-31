В Криму Росія влаштувала армійські ігри за участю іноземців: Україна відреагувала

Україна засудила протиправні дії Росії щодо організації незаконних військових заходів на територіях тимчасово окупованих Криму та міста Севастополя, зокрема й участь у них представників Гвінеї та Мозамбіку.

Йдеться про проведення "міжнародного конкурсу "Глибина", який розпочався 27 серпня у межах Армійських міжнародних ігор "АрМІ-2020". Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства закордонних справ.

Так, організацію міністерством оборони РФ відповідного заходу на півострові в МЗС назвали черговим свідченням відвертої зневаги країни-агресора до норм і принципів міжнародного права – Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також чинного законодавства України.

"Організація згаданого заходу, а також залучення до участі у ньому іноземних представників, зокрема Гвінейської Республіки та Республіки Мозамбік, є черговою спробою Росії легітимізувати на міжнародному рівні свою незаконну присутність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Україна засуджує протиправні дії РФ, а також порушення представниками Гвінеї та Мозамбіку норм міжнародного права та законодавства України", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що іноземці мають дотримуватися чинного порядку в’їзду на тимчасово окуповану українську територію та виїзду з неї. Інакше, попередили в МЗС, за порушення їм доведеться понести неминучу правову відповідальність.

"Росія повинна негайно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України", – підсумували в міністерстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали невдалі постріли військової техніки РФ на Міжнародних армійських іграх-2020. Водночас на росТБ намагалися "зам'яти" промахи російських військових.