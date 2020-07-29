У Криму питають, що, в біса, відбувається в Києві, – Чійгоз

Кримські татари, що проживають в анексованому Криму, не схвалюють риторику, яку українська влада використовує в діалозі з російським агресором.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив народний депутат від партії "Європейська солідарність", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чійгоз. "Коли розмовляєш із ними телефоном, вони питають: "Що, в біса, у вас там, у Києві, відбувається?" – розповів він.

За словами Чійгоза, корінний народ Криму очікує, що центральна влада демонструватиме небайдужість до теми повернення півострова, що вона робитиме обнадійливі меседжі.

Натомість дії та заяви українського керівництва не надихають людей, запевнив заступник глави Меджлісу.

"Іноді важко відповісти. Тільки кажеш, що Україна здолає внутрішні проблеми, і ми обов’язково будемо битися за Крим, ми визволимо його", – зазначив він.

"Коли ти в руках ворога, ти сподіваєшся на те, що твоя держава могутня і спроможна бити його. Але тут ти бачиш, що глава держави говорить: "Стріляти не треба, провокувати не треба", а в очах цього злочинця, який тримає тебе не один рік, він бачить якийсь мир і якусь розумну логіку", – сказав Чійгоз.

У контексті домовленості про режим тиші, який оголосили на Донбасі з 27 липня, він запитав: "Що означає перемир’я? З ворогом, який перебуває на твоїй території, треба домовитися, щоб на якийсь час він припинив стріляти? Або сказати, що ми не відступатимемо ні на крок і будемо наполягати, щоб ти забрався з нашої землі?".

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський розкрив плани щодо повернення Криму. Він уточнив, що для цього потрібні нові міжнародні майданчики, якщо Росія не хоче обговорювати це питання в межах мінського процесу.