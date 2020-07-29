У Криму питають, що, в біса, відбувається в Києві, – Чійгоз

Кримські татари, що проживають в анексованому Криму, не схвалюють риторику, яку українська влада використовує в діалозі з російським агресором.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив народний депутат від партії "Європейська солідарність", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чійгоз. "Коли розмовляєш з ними телефоном, вони питають: "Що до біса у вас там в Києві відбувається?" – розповів він.

За словами Чійгоза, корінний народ Криму очікує, що центральна влада демонструватиме небайдужість до теми повернення півострову, що вона робитиме обнадійливі меседжі.

Натомість дії і заяви українського керівництва не надихають людей, запевнив заступник глави Меджлісу.

"Іноді важко відповісти. Тільки кажеш, що Україна здолає внутрішні проблеми і ми обов’язково будемо битися за Крим, ми визволимо його", – зазначив він.

"Коли ти в руках ворога, ти сподіваєшся на те, що твоя держава могутня і спроможна бити його. Але тут ти бачиш, що глава держави говорить: "стріляти не треба, провокувати не треба", а в очах цього злочинця, який тримає тебе не один рік, він бачить якийсь мир і якусь розумну логіку", – сказав Чійгоз.

В контексті домовленості про режим тиші, що був оголошений на Донбасі з 27 липня, він запитав: "Що означає перемир’я? З ворогом, який знаходиться на твоїй території, треба домовитися, щоб на якийсь час він припинив стріляти? Або сказати, що ми не відступатимемо ні на крок і будемо наполягати, щоб ти забрався з нашої землі?"

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський розкрив плани щодо повернення Криму. Він уточнив, що для цього потрібні нові міжнародні майданчики, раз Росія не хоче обговорювати це питання в рамках мінського процесу.