"В конвульсіях": УПЦ МП провела "молебень" за скасування біометричних паспортів

Українська православна церква Московського патріархату провела під будівлею Верховного суду України "молебень" за скасування біометричних паспортів.

Про це в Facebook повідомила голова правління ГО "Антікорупційній штаб" Галина Янченко

За її словами, учасники акції вимагають у суддів скасувати біометричні паспорти, тому що це, як зазначено в їх листівках, "точка невозврата".

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facebook.com/halyna.yanchenko

facebook.com/halyna.yanchenko

"Ще й яка точка невозврата! Українцям, яким тепер значно легше відвідати будь-яку Європейську країну, складніше буде вішати на вуха лапшу про "загниваючій запад" і про те, як Україні добре жилось би з "братнім російським народом".

За її словами, Кремль зважився на "останній крок в конвульсіях" - за допомогою "кремлівських агентів в рясах" переконувати українців не робити біометричні паспорти.

"В хід ідуть найстрашніші аргументи. Наприклад, серед "небезпек біометричних паспортів", як знову ж пише їх листівка, - махінації з власністю і стрімкий ріст чорної трансплантології. Зацікавлений в цьому, звичайно, захід, щоб завершити процес "інтеграції до європейської спільноти", - додала Янченко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше СБУ заявила, що спецслужби Росії готують захоплення храмів за допомогою УПЦ МП .