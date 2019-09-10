В "колонії" Зайцевої стався скандал: в чому справа

Цілий ряд порушень виявили в Покровському виправному центрі №79, куди на початку вересня етапували винуватицю смертельної ДТП в Харкові на вулиці Сумській Олену Зайцеву.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області. Так, було виявлено порушення трудового законодавства.

"За результатами проведеної перевірки додержання адміністрацією виправного центру вимог законодавства, що регулює питання трудових правовідносин, прокуратурою встановлено ряд порушень", – йдеться в повідомленні.

Серед порушень: працевлаштування засуджених за відсутності паспорта, залучення їх до суспільно корисної оплачуваної праці без укладання строкового трудового договору, неповідомлення територіальним органам Державної фіскальної служби про прийняття працівників (засуджених) на роботу, відсутність нарахування єдиного соціального внеску із заробітної плати, перевищення законодавчо встановлених розмірів відрахувань з заробітної плати тощо.

За результатами перевірки було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 172 (грубе порушення вимог трудового законодавства) КК України.

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