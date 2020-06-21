У Коломиї (Івано-Франківська область) 26-річний водій Renault Kangoo наїхав на двох дівчаток, одна з яких у результаті аварії померла.

Як повідомила пресслужба обласної поліції, ДТП сталася на перехресті вулиць Мазепи й Миколайчука. Діти з велосипедами переходили дорогу в дозволеному місці.

Під час зіткнення одній дівчинці вдалося відскочити і втекти, а друга, восьмирічна, отримала важкі травми. Її доставили в лікарню, але врятувати не змогли.

Поліцейські затримали водія, ознак сп'яніння в нього не виявили, але взяли кров на дослідження. Відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство.

У Коломиї збили дитину. (Джерело фото: Національна поліція в Івано-Франківській області)

У Коломиї збили дитину. (Джерело фото: Національна поліція в Івано-Франківській області)

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на трасі Дніпро-Запоріжжя сталася смертельна аварія. Померли троє людей, зокрема й дитина.