У Києві 7-річний хлопчик загинув після падіння з 12-го поверху. Відео 18+

У понеділок, 24 серпня, у Дарницькому районі Києва з вікна 12-го поверху житлового будинку випала дитина.

Як повідомив Telegram-канал Київ оперативний, трагедія трапилася на проспекті Григоренка, 33/44. Хлопчикові було сім років. Лікарі швидкої, які прибули на місце НП, вже не змогли нічим допомогти, смерть настала миттєво.

Попередньо стало відомо, що його батько пішов зустрічати дружину та залишив хлопчика самого вдома.

Також про подію повідомили у Facebook dtp.kiev.ua, зазначивши, що батько був відсутній 15 хвилин.

"Смертельна НП в Києві на Григоренка, 31: хлопчик семи років випав із вікна. Смерть наступила миттєво. Кажуть, батько вийшов на 15 хв", – зазначили в повідомленні.

Фото з місця трагедії. Джерело dtp.kiev.ua

Хлопчик випав із вікна багатоповерхівки Telegram канал Київ оперативний

Смерть наступила миттєво. Telegram канал Київ оперативний

У Києві хлопчик випав із вікна. dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові з вікна будинку випала 1,5-річна дитина. Врятувати її не вдалося.

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