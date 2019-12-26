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26 грудня • оновлено в 14:03
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В Івано-Франківську засудили фанатку Зеленського: в чому справа

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В Івано-Франківську засудили жінку, яка на виборах у Раду порвала бюлетені, бо нібито не знайшла там відмітки за Володимира Зеленського.

Інцидент трапився на парламентських виборах 21 липня 2019 року. Нетвереза місцева мешканка розірвала два бланки, оскільки не побачила в ньому "свого кандидата", якого, між іншим, і не могло бути в тих списках. Про це повідомляє "Курс".

Зазначається, що жінка з подругою в обід прийшли на дільницю на вулиці Івасюка. Отримавши бюлетені для голосування в одномандатному та багатомандатному виборчих округах, вона направилася із ними одразу до виходу.

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В Івано-Франківську засудили жінку-фанатку Зеленського

В Івано-Франківську засудили жінку-фанатку Зеленського

"Її зупинили члени ДВК і пояснили, що вона має або проголосувати, або повернути бюлетені. Втім, агресивна жінка порвала бюлетені й вкинула їх у виборчу урну", – йдеться у повідомленні.

Водночас на виході з дільниці її також зупинили працівники поліції.

"Кинула порваний в урну. Думаю, чому хтось має за мене голосувати? Мені казали, що йде голосування. Я думала за Зеленського. Читаю – нема. Я ще добре не бачу. Питаю, що робити? Мовчать. Порвала", – пояснювала вона тоді свій вчинок.

Однак суд визнав жінку винною у незаконному знищенні виборчої документації, а також призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Щоправда, звільнив її від основного покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі спалахнув скандал через українофобку Дашу Гончарову. Згідно з інформацією на її сторінці в соцмережі, вона нібито є прессекретаркою комітетів Верховної Ради України.

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Автор
Марта Рок
Тема
сул
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
Выборы 2019 голосування
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